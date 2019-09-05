السعودية | مصرع شخص وإصابة عشرة آخرين في إنفجارين جنوب غرب باكستان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة عشرة آخرين في إنفجارين جنوب غرب باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:02 صباحًا, 6 سبتمبر 2019 م المناطق _ وكالات لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب عشرة آخرون بجروح في انفجارين في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية اليوم أن الانفجار الأول وقع بداخل مكتب شركة نقل بعبوة ناسفة تم تفجيرها بالتحكم عن بُعد، وأدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وأضافت أن الانفجار الثاني وقع في نفس المكان، ولكن بعد تجمع رجال الأمن والإعلام في الموقع ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة، مبينة أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى، فيما جرى تعزيز الإجراءات الأمنية في كويتا.

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