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توجيه عاجل من أمير عسير بعد تسمم 17 شخصًا في بللسمر

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2019-09-05

توجيه عاجل من أمير عسير بعد تسمم 17 شخصًا في بللسمر

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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وجّه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بإغلاق مطعم في مركز بللسمر والتحفظ على الأغذية الموجودة؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة ١٧ شخصًا راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم ٣ ولازال ١٤ منهم تحت الملاحظة.

وتضمن التوجيه تشكيل لجنة لهذا الغرض؛ وشدد أمير عسير على الأمانة وبلدياتها أخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار ذلك.





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