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2019-09-05 فيديو.. لحظة إزالة مبنى وزارة الإعلام القديم بجدة متابعات الخليج 365 - جدة أظهر مقطع فيديو، لحظة إزالة مبنى وزارة الإعلام القديم بجدة، والذي افتتحه الملك فيصل رحمه الله في نهاية الستينيات الميلادية. Advertisements يأتي ذلك بعد الانتقال للمبنى الجديد الذي دشنه وزير الإعلام السابق إياد مدني نيابة عن أمير مكة الراحل عبدالمجيد بن عبدالعزيز. الجدير بالذكر أن المبنى الجديد للوزارة تم تدشينه عام ٢٠٠٦ وبُني على أحدث مواصفات البث المتطور وتكنولوجيا الإعلام الأحدث عالميًا.









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