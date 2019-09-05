مدير تعليم مكة يفاجئ الطلاب بمخاطبتهم باللغة الإنجليزية

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

فاجأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي طلاب إحدى المدارس المتوسطة بمكة المكرمة وهو يخاطبهم باللغة الإنجليزية.

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جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها لعدد من المدارس مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور الزائدي وهو يتحدث مع معلم اللغة الإنجليزية، ومن ثم وجّه حديثه لأحد الطلاب بعد أن استأذن من المعلم حيث سأله الدكتور عن رأيه في المدرسة، فأجابه الطالب ممتازة ثم سأله كيف تقيم اليوم الأول للدراسة فأجاب الطالب يوم جميل ورائع، وفقًا لـ”عكاظ”.

الجدير بالذكر أن الدكتور الزائدي حاصل على شهادة البكالوريوس في الأحياء من جامعة أم القرى ودرجة الماجستير من الإشراف التربوي بكلية التربية بجامعة أم القرى ودرجة الدكتوراه من القيادة والإدارة التربوية بكلية التربية بجامعة نيوكاسل ببريطانيا.