فيديو.. ضوابط استخدام دواء الأسبرين: خطر في هذه الحالات

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن استخدام دواء الأسبرين مهم جدًا للوقاية من جلطات القلب الحادة، وكذلك مهم بعد عمليات القلب الحادة.

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وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن الأسبرين علاج مهم ويجب ألا يتوقف في الحالات السابقة، أما الأسبرين لمن لا يحتاج له، مثل الذين عندهم سكر متحكم بهم، لكن ما عندهم جلطات سابقة فهؤلاء يقيمهم الطبيب لأن الأسبرين قد يسبب نزيفًا”.

وتابع الدكتور النمر، يُمنع تناول الأسبرين لمن عندهم نقص في الصفائح الدموية أو من لديهم أمراض في الدم أو تليف في الكبد مع ارتفاع السيولة.