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الجوازات توضح الإجراء الصحيح لتفادي الغرامة عند تجديد الإقامة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراء الصحيح، لتفادي الغرامة عند تجديد الإقامة.
وقالت الجوازات ردًا على أحد السائلين في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: إنه ينبغي تجديد الإقامة قبل انتهائها.
وقالت المديرية العامة للجوازات: إنه “يتعين عليكم أخي الكريم تجديد الإقامة قبل انتهائها لتفادي الغرامة”.
وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أكدت بالأمس على أهمية التسجيل وتفعيل الحساب في منصة أبشر؛ وذلك للاستفادة من خدمات الجوازات.
وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “أخي متابعات الخليج 365 … أختي المواطنة، إن تسجيل وتفعيل حسابك في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية يتيح لك الاستفادة من جميع خدمات الجوازات الإلكترونية”.
وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية من خلال التسجيل وتفعيل الحساب عبر الطرق التالية:
– عبر أجهزة الخدمة الذاتية.
– عبر الحساب البنكي.
– عبر زيارتك لفروع المديرية العامة للجوازات.
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