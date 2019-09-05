الان تتابع تسمم أكثر من 17 شخصا في عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-عسير تعرض أكثر من 17 شخصا للتسمم في مركز بللسمر التابع لمنطقة عسير ،اليوم، ومن جانبه وجه أمير منطقة عسير بإغلاق مطعم في مركز بللسمر والتحفظ على الأغذية الموجودة،وإجراء التحاليل اللازمة، وذلك بعد تسمم قرابة ١٧ شخصاً راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم ٣ ولازال ١٤ منهم تحت الملاحظة.

وتابع الأمير تركي بن طلال الحادثة وشكل لجنة لهذا الغرض، وشدد على الأمانة وبلدياتها لأخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسمم أكثر من 17 شخصا في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.