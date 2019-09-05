شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يتابع حالات تسمم في مطعم ببللسمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) - توفيق الأسمري (أبها) وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإغلاق مطعم في مركز بللسمر والتحفظ على الأغذية الموجودة؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة 17شخصاً راجعوا مستشفى بللسمر، والذين خرج منهم 3 ولازال 14 منهم تحت الملاحظة. وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإغلاق مطعم في مركز بللسمر والتحفظ على الأغذية الموجودة؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة 17شخصاً راجعوا مستشفى بللسمر، والذين خرج منهم 3 ولازال 14 منهم تحت الملاحظة. وقد تابع الأمير تركي بن طلال الحادثة وشكل لجنة لهذا الغرض؛ وشدد على الأمانة وبلدياتها لأخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل ذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير عسير يتابع حالات تسمم في مطعم ببللسمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.