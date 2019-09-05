شكرا لقرائتكم خبر عن ذخيرة حية في ختام «الأسد المتأهب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (‏عمان)

اختتمت اليوم (الخميس) في الأردن، فعاليات تمرين «الأسد المتأهب 2019»، بحضور قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي، ومشاركة رؤساء الوفود المشاركة بالتمرين من الدول الشقيقة والصديقة يمثلون 30 دولة و8000 مشارك.

وشاركت القوات المسلحة السعودية بمختلف أفرعها (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي) بقوات فعلية وضباط مخططين في قيادة التمرين، إذ جاءت المشاركة فعالة ومؤثرة ومتميزة في التمرين بشهادة قيادته، بفضل التدريب الجيد والتطوير والتأهيل المتقدم للضباط وضباط الصف والجنود.

وأوضح قائد القوات المسلحة السعودية بالتمرين العميد الركن جعفر القحطاني، أنه تم تنفيذ جميع العمليات التي تم التدرب عليها وتطبيقها على أرض الواقع بشكل احترافي، يحاكي الواقع. واستخدم في ختام التمرين الرماية بالذخيرة الحية لمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بما فيها مشاركة القاذفة الأمريكية العملاقة (بي 52) وتم تحقيق كامل الأهداف التدريبية.

ولفت إلى أن المشاركة «أكسبت قواتنا الخبرة الكافية والاستفادة من الإمكانات التدريبية المتقدمة لدى جيوش الدول المشاركة، مثل: أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة»، موجهاً شكره لزملائه المشاركين على ما قدموه خلال فترة التمرين من جهود مميزة وتفانٍ في أداء الواجب.