أمير عسير يوجه بإغلاق مطعم بعد تسمم 17 شخص بللسمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عسير وجه أمير منطقة عسير بإغلاق مطعم في مركز بللسمر والتحفظ على الأغذية الموجودة؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة 17 شخصاً راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم3 ولازال 14 منهم تحت الملاحظة. الأمير تركي بن طلال تابع الحادثة وشكل لجنة لهذا الغرض؛ وشدد على الأمانة وبلدياتها لأخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل ذلك.



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