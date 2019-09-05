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كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك وثاني مساعدة في المملكة.
ووصفت الدكتورة أميرة بأنها صاحبة الموقف الإنساني النبيل إذ أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية وهي القصة التي نشرتها "الخليج 365" في عام 2017 م وتفاعل معها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية.
ونظمت لها صحة تبوك حفل تكريم حيث كرمها مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الغامدي لما قدمته من عمل إنساني، كما كرمها الوزير الربيعة في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:59 PM
أصبحت بذلك أول سيدة بهذا المنصب في المنطقة والثانية بالمملكةاختيار "أميرة البلوي" صاحبة الموقف الإنساني النبيل مساعداً لمدير صحة تبوك
كلف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، مديرة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة تبوك استشارية طب الأسرة الدكتورة أميرة أحمد البلوي مساعداً للمدير العام للصحة العامة لتصبح بذلك أول مساعدة في صحة تبوك وثاني مساعدة في المملكة.
ووصفت الدكتورة أميرة بأنها صاحبة الموقف الإنساني النبيل إذ أنقذت حياة مسافر على متن رحلة جوية وهي القصة التي نشرتها "الخليج 365" في عام 2017 م وتفاعل معها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وشكرها بمكالمة هاتفية.
ونظمت لها صحة تبوك حفل تكريم حيث كرمها مدير صحة المنطقة الدكتور غرم الغامدي لما قدمته من عمل إنساني، كما كرمها الوزير الربيعة في تميزها بإدارة التدريب والدراسات العليا.
، اختيار "أميرة البلوي" صاحبة الموقف الإنساني النبيل مساعداً لمدير صحة تبوك ،
المصدر : الخليج 365
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