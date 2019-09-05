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وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإغلاق مطعم في مركز بللسمر، والتحفظ على الأغذية الموجودة فيه؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة ١٧ شخصاً فيه، راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم ثلاثة، ولازال ١٤ منهم تحت الملاحظة.
وتابع الأمير تركي بن طلال الحادثة وشكل لجنة لذلك الغرض؛ وشدد على الأمانة وبلدياتها أخذ الاحتياطات اللازمة، وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل تلك الحالة.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 11:58 PM
3 منهم خرجوا من المستشفى ولازال ١٤ تحت الملاحظة
وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإغلاق مطعم في مركز بللسمر، والتحفظ على الأغذية الموجودة فيه؛ وإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك بعد تسمم قرابة ١٧ شخصاً فيه، راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم ثلاثة، ولازال ١٤ منهم تحت الملاحظة.
وتابع الأمير تركي بن طلال الحادثة وشكل لجنة لذلك الغرض؛ وشدد على الأمانة وبلدياتها أخذ الاحتياطات اللازمة، وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل تلك الحالة.
، أمير عسير يوجه بإغلاق مطعم في "بلسمر" تسبب بتسمم 17 شخصاً ،
المصدر : الخليج 365
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