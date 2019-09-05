، استشهاد الملازم سيف الشلوي على الحد الجنوبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - يصل جثمانه إلى الطائف غداً الجمعة

تلقى ذوو الشهيد الملازم "سيف ذعار سيف بن راضي الشلوي"، خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعاً فداء للوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن خالد بن محمد الشلوي لـ"الخليج 365"؛ إن قريبه الشهيد سيف (24 عاماً) أعزب وله عشرة إخوة منهم ستة أبناء وأربع بنات، مفيداً بأن الشهيد تخرّج من كلية الملك عبدالعزيز الحربية عام 1438هـ.

وأضاف: "يشهد زملاء الشهيد أنه كان مقداماً في مواجهات العدو على الحدود الجنوبية، ونال شرف الشهادة مدافعاً عن تراب الوطن الطاهر".

وتابع: "من المقرر أن تقلع طائرة الإخلاء بجثمان الشهيد من نجران إلى الطائف مقر سكن عائلته والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد العباس بالطائف".