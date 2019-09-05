، اتفاقية لرعاية السجناء وأسرهم بين "صحة جازان" و"تراحم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل 5 محاور أهمها تجويد الخدمات التعليمية والصحية

وقعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" للارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة لخدمة ورعاية السجناء وأسرهم.

ومثّل "صحة جازان" في الاتفاقية الدكتور عبدالله بن أحمد نجمي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان، فيما مثّل جانب اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم رئيس اللجنة علي زعلة.

وتفصيلاً نصت الاتفاقية على خمسة محاور وهي: العمل على تأمين جودة حياة السجناء وأسرهم، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية، وتطوير برامج الرعاية الصحية والإصلاح النفسي والاجتماعي والمادي لديهم.

جاء ذلك على هامش استقبال مدير عام صحة جازان في مكتبه بمقر المديرية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم "تراحم" علي زعلة، ونائب رئيس اللجنة العقيد فيصل الشعبي، وعضو اللجنة ممثل الشؤون الصحية الدكتور عواجي النعمي، والمدير التنفيذي للجنة أ.محمد فقيهي، ومسؤول المتابعة مع الإدارات الحكومية أ.علي واصلي، ومدير المشاركة المجتمعية بصحة جازان الدكتور جابر شراحيلي.

وكان مدير عام صحة جازان قد رحب في البداية بوفد لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، معتبرًا هذه المبادرة واجبًا دينيًا وإنسانيًا ووطنيًا نحو فئةٍ يجب علينا مساعدتهم والوقوف معهم، مقدمًا شكره لرئيس لجنة تراحم على جهودهم المبذولة، وراجيًا من الله أن يبارك تلك الجهود، وأن يكللها بالتوفيق والنجاح.

يُشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقًا من حرص الطرفين على المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج فاعلة وهادفة لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم.