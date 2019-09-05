جديد “وظائف المملكة” (31) وظيفة شاغرة للجنسين بالأحساء والقصيم و الطائف تعرف على موعد...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن وظائف هيئة الأوقاف التي أعلن عنها اليوم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، وأعلنت الهيئة عن توافر عدد 31 وظيفة شاغرة للجنسين (رجال، نساء)، في ثلاث مدن هي الطائف والأحساء والقصيم، لحملة الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات بفروع الهيئة في المحافظات السابق ذكرها.

وأعلنت الهيئة العامة للأوقاف أن التقديم على الوظائف المعلن عنه يتطلب خبرة في ذات المجال، وأعلنت أن التقديم متاح من اليوم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

مسميات الوظائف المعلن عنها بهيئة الأوقاف

المسمى الوظيفي مكان العمل العدد المطلوب للوظيفة سكرتير المركز القصيم 1 ممثل خدمة العملاء القصيم 5 مدير علاقة القصيم 2 مشرف خدمة عملاء القصيم 2 مشرف قسم الطائف 1 مشرف قسم الأحساء 1 سكرتير المركز الطائف 1 ممثل خدمة العملاء الطائف 5 ممثل خدمة العملاء الأحساء 5 مدير علاقة الطائف 2 مشرف خدمات عملاء الطائف 1 مدير مركز خدمات الأوقاف الطائف 1 سكرتير المركز الأحساء 1 مشرف الفرع الأحساء 2 مدير علاقة الأحساء 1

رابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

أعلنت هيئة الأوقاف أن التقديم على الوظائف الشاغرة المعلن عنها بفروع الهيئة، من خلال الرابط التالي بفروع الهيئة في المحافظات الثلاث المعلن عنها سابقاً

موعد التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة أن التقديم على الوظائف المعلن عنه متاح، من اليوم الخميس الموافق 5/9/2019 ميلادي.