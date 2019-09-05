حالة نادرة.. إنهاء معاناة شابة من آلام الفتق الإربي بمستشفى المهد العام

حقق فريق طبي في مستشفى المهد العام، بالمدينة المنورة إنجازًا طبيًّا، بإنهاء معاناة شابة تعاني آلامًا مزمنة في البطن، لم يتم تشخيصها منذ سنوات رغم زيارتها عدة مستشفيات.

وقام الفريق الطبي بتشخيص الحالة، واتضح أنها تعاني حالة نادرة، تتمثل في فتق إربي أيمن، وكان العضو المندفع في الفتق هو المبيض الأيمن، وأجرى فريق التصوير الطبي والأشعة بالمستشفى بقيادة الدكتور كمال زعتور ورئيس قسم الجراحة الاستشاري ماجدي حسين، التشخيص النادر.

وأجرى الفريق الجراحي وفريق العمليات بقيادة الدكتور أيمن حامد عملية جراحية لاستكشاف البطن بمشاركة الدكتور عادل مصطفى رئيس قسم المسالك البولية، وتم إرجاع المبيض إلى وضعه الطبيعي بعد إزالة الالتصاقات ما بينه وبين الشريان الحرقفي الخارجي، مع الحفاظ على سلامته وسلامة الأعضاء المجاورة وتم إجراء رتق للفتق بعملية تجميلية، بمشاركة كل من: علي العصيمي، نشمي الشلاحي، أحلام العدواني، وتعافت المريضة وخرجت بأتم صحة .

وتعد هذه الحالة من أندر الحالات وأول حالة رتق الفتق لشابة بمنطقة المدينة المنورة؛ حيث قدّم المدير التنفيذي للمجمع الصحي بالمهد الدكتور مسعد المطيري شكره وتقديره للفرق المشاركة في هذا الإنجاز وتعاونهم الدائم والمثمر؛ للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة في محافظة مهد الذهب.