تقنية حديثة تغني عن جراحة السمنة بمستشفى قوى الأمن في الرياض

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى قوى الأمن في الرياض، اليوم الخميس، في تطبيق تقنية طبية متطورة وحديثة لعلاج السمنة المتوسطة، وتغني عن الجراحات التقليدية، من خلال عملية قسطرة الشريان الأيسر للمعدة وإغلاقه.

وأوضح استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة الدكتور محمد الشمري، أن المستشفى يعد الثاني على مستوى المملكة ويقوم بإجراء هذا النوع من العمليات، التي تعد دقيقة جدًا، وتسهم في انخفاض الشهية لدى المريض وتمنحه الشعور اللازم بالاكتفاء من الطعام؛ ما ينتج عنه فقدان ما يقارب 20 كجم من الوزن خلال العام الأول من إجرائه العملية.

وبيّن الدكتور الشمري أن مدة إجراء هذه العملية لا تتجاوز نصف الساعة باستخدام التخدير الموضعي، مشيرًا إلى أنها تعد من العمليات الآمنة التي تحمي المريض من المضاعفات والالتهابات، كما أنها لا تتطلب بقاء المريض بالمستشفى بعد إجرائها؛ حيث يغادر مباشرة إلا أنها تلزم المريض بالتقيد ببرنامج غذائي مخصص؛ لضمان نجاحها.

يُذكر أن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض يعد من المستشفيات الرائدة بالمملكة في توظيف أحدث التقنيات الطبية على مستوى العالم لعلاج مرضاه من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، وذلك في مختلف التخصصات الطبية بما يضمه من كوادر طبية تعد مرجعية على مستوى المملكة.