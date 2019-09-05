ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء العراقي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم الخميس، برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.
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