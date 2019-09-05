أمير عسير يتابع حالات تسمم في مطعم ببللسمر

وجه أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بإغلاق مطعم في بللسمر، والتحفظ على الأغذية الموجودة، وإجراء التحاليل اللازمة بعد تسمم قرابة 17 شخصا، راجعوا مستشفى بللسمر خرج منهم 3, وما زال 14 شخصا تحت الملاحظة. وأكد الأمير تركي بن طلال، بأنه يتابع الحادثة وقد شكل لجنة لهذا الغرض، وشدد على الأمانة وبلدياتها لأخذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الأنظمة الصارمة لعدم تكرار مثل ذلك.



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