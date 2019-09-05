

‏بيش 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

اختتمت مدارس البنين والبنات بمكتب التعليم في محافطة بيش اليوم برامج الأسبوع التمهيدي التي استهدفت المستجدين بالصف الأول الابتدائي.

وأكد مدير مكتب التعليم بالمحافظة أحمد بن عبدالله أبو طالب نجاح فعاليات الاستعداد والتهيئة للطلاب المستجدين والطالبات المستجدات بالمرحلة الابتدائية، مشيداً بالتخطيط الجيد لبرنامج الأسبوع التمهيدي من قبل فريق العمل بالمكتب، وبتضافر الجهود مع جميع المدارس.

وأشار إلى أن الأسبوع التمهيدي عمل على تبسيط الواقع المدرسي لجميع الطلبة وفق برنامج تربوي تدريجي مشوق ومحبب للنفس، مبيناً أهمية الأسبوع التمهيدي الهادف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على الانتقال من محيط الأسرة الذي ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة، وكذلك دوره الفاعل في مساعدتهم على التكيف نفسياً واجتماعياً مع المجتمع المدرسي الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.

وتضمنت فعاليات الأسبوع استقبال الطلاب والطالبات مع أولياء أمورهم بأسلوب تشويقي وترفيهي بالأناشيد وتنظيم المسابقات والألعاب وتوزيع الوجبات الخفيفة والحلوى والهدايا عليهم، والتعرّف على معلمي الصفوف ووضع البطاقات التعريفية لكل طالب وطالبة والتجول بهم في المدرسة للاطلاع على الفصول ومرافق المدرسة وتوزيع النشرات الإرشادية على أولياء الأمور للتعريف بفعاليات الأسبوع والبرنامج الزمني ومواعيد الحضور والانصراف، ووصولاً لتوزيع الكتب الدراسية وتهيئة الفصول الدراسية والبيئة المدرسية.

// انتهى //

21:22ت م

0252





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم بيش يختتم فعاليات الأسبوع التمهيدي للمرحلة الابتدائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.