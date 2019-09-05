

نجران 06 محرم 1441هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

أطلق محافظ ثار بمنطقة نجران محمد بن عفيصان اليوم بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة ومكتب فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بالمحافظة مبادرة "شاركونا تشجير محافظة ثار".

وقام المحافظ بغرس أول شجرة، مؤكداً حرص صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، فيما يخدم مصلحة الوطن والمواطن ويحقق الأهداف المرجوة من الجميع.

وأوضح عفيصان أن هذه المبادرة تأتي لنشر ثقافة التشجير، وأهمية الأشجار ودورها البيئي في تلطيف وتنقية الهواء، وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

// انتهى//

20:58ت م

0247





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ ثار يطلق مبادرة "شاركونا تشجير محافظة ثار" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.