السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي



نيقوسيا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.

ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.

من جهته أعرب فخامة الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية

وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.

// انتهى //

20:09ت م

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نيقوسيا 06 محرم 1441 هـ الموافق 05 سبتمبر 2019 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.من جهته أعرب فخامة الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية ، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.// انتهى //20:09ت م0239

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