السعودية | مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في كابول

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:27 مساءً, 5 سبتمبر 2019 م المناطق _ الرياض أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية للتفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في العاصمة الأفغانية كابول، أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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