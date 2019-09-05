- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 3 مضاعفات خطيرة لجلطة الساق.. تستدعي استشارة الطبيب فورًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 مضاعفات خطيرة لجلطة الساق.. تستدعي استشارة الطبيب فورًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة مضاعفات جلطة الساق.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من مضاعفات جلطة الساق أن يشتكي المريض من تورم ساقه مع آلام شديدة عند المشي أو الوقوف الطويل”.
وأضاف الدكتور خالد النمر، أن بعض المرضى يعانون من تقرحات حول الكعب، مما يستدعي استشارة الطبيب فورًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 مضاعفات خطيرة لجلطة الساق.. تستدعي استشارة الطبيب فورًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.