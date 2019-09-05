3 مضاعفات خطيرة لجلطة الساق.. تستدعي استشارة الطبيب فورًا

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة مضاعفات جلطة الساق.

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وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من مضاعفات جلطة الساق أن يشتكي المريض من تورم ساقه مع آلام شديدة عند المشي أو الوقوف الطويل”.

وأضاف الدكتور خالد النمر، أن بعض المرضى يعانون من تقرحات حول الكعب، مما يستدعي استشارة الطبيب فورًا.