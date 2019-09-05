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المرور يحذر من قيادة المركبة بلوحات غير واضحة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور، أن قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.
وتضمنت العقوبة، غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال، لمن يقود المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن عقوبة هذه المخالفة وردت في جدول المخالفات رقم (٥).
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