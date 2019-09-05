رجل يعض زوجته حتى الموت

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

لفظت امرأة أنفاسها الأخيرة، متأثرة بجروح خطيرة، إثر تعرضها للعض في عنقها من قبل زوجها، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية.

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وأصيبت المرأة التي تعيش في قرية توبوا في منطقة كولاكا بالجزيرة المذكورة، بجروح خطيرة بعد أن عضَّها زوجها في عنقها، حسب ما ذكرت قناة كومباس التلفزيونية أمس الأربعاء.

وتوفَّت المرأة المصابة في المستشفى رغم المحاولات الطبية لإنقاذ حياتها، فيما تمكنت الشرطة من القبض على الزوج الذي يدّعي أقاربه أنه مصاب باضطراب عقلي.