مواطنة تشكو تراجع الدعم من 800 إلى 400 ريال بعد توظيفها.. حساب المواطن يعلق

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن قيمة الدعم تتأثر بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مواطنة شكت من تأثر الدعم بعد توظيفها، حيث قالت في سؤالها: “السلام عليكم ليه وقفت الدعم عني، بعدما توظفت نحن 4 أشخاص أنا وزوجي وبناتي كان ينزل 800 وبعدما توظفت صار 400 ريال؟”.

قيمة الدعم

وردّ برنامج حساب متابعات الخليج 365، عبر حساب خدمة العملاء في “تويتر”، بقوله: “وعليكم السلام، تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦(هنا الرابط)”.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل في برنامج حساب متابعات الخليج 365 للدفعة الثالثة والعشرين استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

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نتائج الأهلية

يُذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أعلن في وقت سابق، صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019، حيث يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: : هنا

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

شروط الاستحقاق

يُذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

معايير استحقاق الدعم

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.