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إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد بالمدينة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة / القصيم السريع.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنه بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، للقادم من طريق المدينة/ القصيم السريع باتجاه المدينة.
وأوضحت أن ذلك يأتي ابتداءً من السبت القادم؛ نظرًا لوجود أعمال تمديد شركة الكهرباء، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.
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