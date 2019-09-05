إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد بالمدينة

2019-09-05

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي طريق المدينة المنورة / القصيم السريع.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إنه بالتنسيق مع إدارة مرور المنطقة سيتم إغلاق المخرج المؤدي إلى طريق الملك خالد (الدائري الثالث)، للقادم من طريق المدينة/ القصيم السريع باتجاه المدينة.

وأوضحت أن ذلك يأتي ابتداءً من السبت القادم؛ نظرًا لوجود أعمال تمديد شركة الكهرباء، مطالبة بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بوسائل السلامة على الطريق.