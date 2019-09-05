استشهاد الملازم الشلوي في الحد الجنوبي

جدة - عمرو شويل استشهد الملازم سيف ذعار سيف بن راضي الشلوي، اليوم، على الحدود الجنوبية المتاخمة لليمن، خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن.

ومن المقرر، أن تقلع طائرة الإخلاء من جدة غدا إلى نجران ثم الطائف حيث مقر أهله، وتؤدى الصلاة عليه بعد الجمعه في مسجد العباس.

ونعاه خالد الشلوي أحد أقاربه في حديثه لـ”الخليج 365”، قائلا: “استشهد وهو يدافع عن دينه ووطنه أكبر فخر.. ونفخر بأبطالنا الذين تبذل أرواحهم الغالية من أجل الوطن”.

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وتحدث عن بعض تفاصيل حياته قائلا: “والده متقاعد برتبة عريف من الحرس الوطني، وهو رجل من أهل المسجد بشهادة جيران والده وزملائه ومقدام وقد نصحه ابن عمه بأن يأخذ الحذر في كل شيء لأنه كان يتقدم كل مهمة يقوم بها”.

وقال: “كان من زملاء ابني الملازم محمد، الله يرحمه، وكان مهذبا في كل شيء”.

يذكر أن سيف تخرج في كلية الملك عبدالعزبز الحربية عام 1438، وله من الأخوة شقيق وشقيقة، و5 أبناء، و3بنات.