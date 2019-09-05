الان تتابع المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:24 م, 5 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن المملكة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش بالقرب من منطقة للسفارات والمباني الحكومية في كابول بأفغانستان.

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