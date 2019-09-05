مذكرة تفاهم بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والشركة البريطانية للطيران والفضاء

جدة - عمرو شويل وقعت في العاصمة البريطانية لندن اليوم مذكرة تفاهم تتضمن شراكة إستراتيجية بين كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة, والشركة البريطانية للطيران والفضاء والعلوم التقنية (بي آي إي سيستمز ,, BAE Systems) .

وقع الاتفاقية عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي الذي أوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع ثالث أكبر شركة للصناعات الفضائية والدفاعية والأمنية في العالم تهدف إلى تفعيل التعاون التدريبي والتقني بين الكلية والشركة في المجالات الدقيقة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

وبين عميد الكلية أن من ثمار هذه الشراكة الاستراتيجية فتح آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع الشركة وعدد من الجامعات البريطانية المرموقة لدعم مرحلة تأسيس الكلية وفق أفضل معايير الجامعات العالمية.