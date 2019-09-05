شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي يؤكدان على أهمية استقرار أسواق النفط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم بدولة رئيس الوزراء بجمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.



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