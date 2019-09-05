علاج 32 ألف مستفيد من خدمات بر جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت جمعية البر بجدة خدماتها العلاجية خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م لنحو 32 ألف مستفيد من الأسر التي ترعاها، حيث تلقوا العلاج بعيادات المجمع الخاص بالجمعية التي يشرف عليها أطباء مختصون بجميع التخصصات. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية خلف العتيبي، أن المستفيدين من الأسر ذوي الدخل المحدود خدمتهم الجمعية حيث تلقوا العلاج في عيادات الجراحة العامة، والأطفال، والأسنان، وعيادات الطب العام والمختبر والأشعة، في حين وفر لهم المجمع عيادات استشارية.

وأشار إلى أن المجمع الطبي يقدم جميع الخدمات الطبية بسعر رمزي، تماشيا مع الحالات التي تستحق العلاج، باستثناء الفئات الخاصة الذين تقدم الخدمات لهم مجانا، مؤكدا أنه يجري توزيع جميع الأدوية دون أي مقابل لجميع المرضى دون استثناء.

وأهاب بضرورة الدعم من جميع أبناء المجتمع مؤسسات وأفراد، والذين بعطائهم تستطيع الجمعية توفير خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين عن طريق التبرع لها عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة بوسائل التواصل الاجتماعي.