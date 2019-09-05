خطة لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة المسح والاستكشاف لمكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي 2019م - 2020م، وذلك من قبل وكالة الوزارة للزراعة، وتعميمها على فروع الوزارة بالمناطق الداخلة ضمن نطاق موسم التكاثر الشتوي، وذلك لأهمية الفترة المقبلة في ظل الحالة الراهنة للجراد الصحراوي محليا، نسبة للبداية المبكرة لموسم التكاثر في منطقة جازان.

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وأكدت الوزارة أنها خصصت رقم الجوال (0530233560) لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة على تطبيق واتس اب (Whatsapp)، لبلاغات الجراد الصحراوي، أو عبر التواصل المباشر مع فروع ومكاتب الوزارة في المناطق، وذلك لمساعدة فرق المسح لتلقي البلاغات من قبل المواطن، وتمرير البلاغ لفروع الوزارة بالمناطق ومباشرته في حينه.

وأوضحت، أنه وفقا لتقارير منظمة «الفاو» لا يزال الوضع يتدهور في الدول المعنية بالموسم الصيفي في شرق وجنوب شرق أفريقيا واليمن، حيث ترفع كل هذه المؤشرات من مستوى التهديد، وتنبئ باستمرار الخطر الذي قد يتسبب في حدوث انتشار للجراد الصحراوي مع بداية الموسم الشتوي في الساحل الجنوبي الغربي من المملكة.

وستعمل الوزارة ممثلة في مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، وفروعها بالمناطق والمكاتب التابعة، بتكثيف عمليات الاستكشاف والتنسيق المستمر، وتحديد المواقع المهيئة بيئيا ومراقبتها خلال الفترة المقبلة، وتحديد حجم ومستوى الإصابة إن وجدت، والتدخل بالمكافحة العاجلة، وتقدير الإمكانيات اللازمة التي تحد من خطر الإصابة وتوسع رقعتها.