رئيس الشورى: مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن تجمع دولي مبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ الدور الريادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في سبيل العناية بكتاب الله وخدمته وما تقدمه هذه البلاد المباركة من دعم وتشجيع لحملة القرآن الكريم على المستويين المحلي والدولي للتنافس على حفظ كتاب الله تعالى وتلاوته.

Advertisements

وقال بمناسبة إقامة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ41 التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المسجد الحرام بمكة المكرمة خلال المدة من 8 حتى 12 محرم الحالي إن ما تقدمه المملكة من رعاية واهتمام بكتاب الله الكريم؛ وما توليه من اهتمام ودعم سخي لكل ما له شأن وصلة بالقرآن الكريم وعلومه، من حفظ، وتفسير، وتلاوة، وتجويد، وطباعة، وترجمة معانيه، ونشر له في أصقاع العالم، انطلاقا واستشعارا لواجبها بحمل رسالة الإسلام.

وأضاف بأن تنظيم المملكة هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة يؤكد مدى اهتمام قادة المملكة بالقرآن الكريم وأهله منذ تأسيسها وتجسد المبادئ الإسلامية السامية التي قامت عليها المملكة التي اتخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورا لها.

ووصف آل الشيخ المسابقة بأنها تجمع إسلامي دولي مبارك يتميز بمشاركات أهل القرآن من شتى الدول لينشر رسالة الإسلام وقيمه بين الأمم والتي تقوم على الوسطية والعدل والسلام.