باكو تجهز أثقال السعودية لأولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض تواصل المنتخبات السعودية لرفع الأثقال استعداداتها للبطولات المقبلة، وفي مقدمتها بطولة العالم للكبار التي ستقام منتصف سبتمبر الحالي، وهي ضمن البطولات التأهيلية المعتمدة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما يستعد منتخبا الناشئين والشباب لبطولة آسيا والمزمع إقامتها بكوريا الشمالية أواخر أكتوبر المقبل، وذلك بإقامة معسكر خارجي بالعاصمة الأذربيجانية باكو. وضم معسكر الأخضر في باكو 14 رباعا، تحت إشراف المدربين خالد قرني وعبداللطيف العبداللطيف وجعفر الباقر.



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