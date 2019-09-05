إضراب عن التدريب بسبب المكافآت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل دخل المنتخب الجامايكي للسيدات لكرة القدم في إضراب شامل نظرا لعدم حصول الفريق على مستحقاته المالية. ورفض الفريق الجامايكي للسيدات المشاركة في التدريبات أو خوض المباريات لحين الحصول على مكافأة المشاركة التاريخية في مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأكد الفريق أنه سيمتنع عن خوض التدريبات أو المباريات لحين الحصول على مستحقاته المالية كاملة. وقالت نجمة الفريق خديجة شو عبر حسابها على تطبيق «إنستجرام»، «قمنا بتضحيات هائلة للدفاع عن قميص منتخب جامايكا لقد دافعنا عن قميص بلادنا بشرف، لكننا أصبحنا الآن نقاتل من أجل الحصول على مستحقاتنا».



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