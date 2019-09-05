60 يوما حد أقصى لاعتماد المخططات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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إنفاذا لتوجيهات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بالمسارعة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس خمس اتفاقيات مع كل من وزارتي العدل والإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية لتحديد وتزمين حوكمة جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية خلال 60 يوما.
وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان وقعتا أخيرا مذكرة تفاهم تتضمن الانتهاء من كل أعمال الترخيص للمخططات من البلدية خلال 60 يوما، وتهدف إلى تسريع خطوات الاعتماد النهائي للمخططات السكنية واستكمال إنهاء البنى التحتية لها واختصار كثير من الإجراءات، وتستهدف تشجيع المطورين ومعالجة المعوقات التي تواجههم، مع إعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ.
مهام الوزارات والهيئات في الاتفاقيات
01 العدل
- اعتماد العمل بن موذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية
- التحقق من الملك ية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوما كحد أقصى
02 الإسكان
- تسليم م بلغ ت كلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط عبر خطوات وتوقيتات زمنية محددة
03 هيئة الاتصالات
- اعتماد المخططات التفصيلية لأعمال تأسيس شبكة الهاتف خلال 20 يوم عمل
- التسلم النهائي لأعمال تأسيس شبكة الهاتف بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة الاتصالات
- إفادة ال أمانة بذلك خلال 15 يوم عمل
04 شركتا الكهرباء والمياه
- اعتماد مخ ططات أعمال الكهرباء والمياه خلال 20 يوم عمل
- التسلم النهائي للأعمال بعد الانتهاء من التنفيذ
- إفادة الأمانة بذلك خلال 5 أيام عمل
أهداف الاتفاقيات
- توحيد ال جهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية
- سرعة اعتماد المخططات السكنية
- تسهيل إج راءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات
- تحقيق مبدأ التعا ون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة
مسارات محدثة تفعلها الاتفاقيات
- اعتماد ابتدائي و إفراغ متدرج
- الاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ
- الاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ
مكاسب تحققها آلية الاعتماد
- إيجاد بدائل لتطوير المخططات السكنية للملاك والمطورين
- إعطاء المطورين والملاك بدائل للتمويل
- المرونة في التطوير مع سرعة الاعتماد
- تسهيل حوكمة الإجراءات
- زيادة المعروض من الأراضي السكنية في المخططات المطورة
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