مشاركون في المسابقة القرآنية يشيدون بمعرض الصحابة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

أكد عدد من المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورته الـ41 التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في الأمانة العامة للمسابقة خلال زيارتهم أمس لمعرض الصحابة -رضي الله عنهم- والمقام في جبل عمر بمكة المكرمة، أن معرض الصحابة رضي الله عنهم يدل على عناية المملكة بالتاريخ الإسلامي، مشيدين بالبرامج الثقافية التي تقدمها الوزارة للمتسابقين.

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وقال المتسابق تيجاني جوني من جمهورية نيجيريا «إن المعرض يعد صورة من اهتمام المملكة بالتاريخ النبوي، وسعيا منها في خدمة الإسلام والمسلمين، مبينا أن المعرض يذكر الإنسان بعصر الصحابة الكرام وما اكتنفوا من صعوبات حتى وصل الإسلام في زمننا الحاضر».

ونوه المتسابق سيد أحمد صبري من أوكرانيا بتميز التنظيم للمسابقة من قبل وزارة الشؤون الإسلامية وتنوع برامجها الثقافية المقدمة للمتسابقين من زيارات للمعالم التاريخية واستضافات للنخب من المشايخ الفضلاء.

من جانبه عبر المتسابق معاذ ميرا من تايلند عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لرعايتهما وعنايتهما بكتاب الله وأهله، سائلا الله أن يجزيهما خير الجزاء على ما قدماه للإسلام والمسلمين.