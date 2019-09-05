وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفراء معينين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف بمكتبه في فرع الوزارة بجدة أمس، كلا من سفير جمهورية المالديف المعين لدى المملكة محمد خليل وسفير جمهورية قبرص المعين لدى المملكة ستافروس انجوستيديس وسفير ماليزيا المعين لدى المملكة داتو عبدالرزاق عبدالوهاب.
وتسلم خلال الاستقبال نسخة من أوراق اعتمادهم سفراء معينين لبلدانهم لدى المملكة، تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ورحب خلال الاستقبال بالسفراء المعينين متمنيا لهم دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.
كما استقبل العساف في مكتبه، سفير جمهورية سنغافورة لدى المملكة لورانس أندرسون، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى المملكة.
وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، متمنيا له كل التوفيق والسداد، ولجمهورية سنغافورة الصديقة المزيد من التقدم والازدهار. حضر الاستقبالات وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين.
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