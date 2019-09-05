السعودية | ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس وزراء العراق أهمية التنسيق لتحقيق توازن سوق النفط

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي يؤكد لرئيس وزراء العراق أهمية التنسيق لتحقيق توازن سوق النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي. وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وأوجه التعاون الثنائي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المشترك بما يحقق الاستقرار في أسواق النفط.

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