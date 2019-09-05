، انطلاق بطولة جمال الخيل العربية الثامنة في مركز المسرة الدولي بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستمر لمدة ثلاثة أيام وبمشاركة 242 رأسًا

انطلقت اليوم بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة الثامنة بالمملكة لعام 2019م، التي ينظمها ويستضيفها مركز المسرة الدولي للفروسية في محافظة الطائف، بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب.

ويتنافس في هذه البطولة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، 242 رأساً في 12 فئة مقسمة على 20 شوطاً بحسب اللجنة المنظمة، التي أشارت إلى أن عدد ملاك الجياد المتنافسة 140 مالكاً، وتتمثل في مواليد مهرات ومواليد أمهار، وأمهار عمرها سنة، ومهرات عمرها سنتان، وأمهار عمرها سنتان، ومهرات عمرها ثلاث سنوات، وأمهار عمرها ثلاث سنوات، وأفراس من أربع إلى ست سنوات، ومن سبع إلى تسع سنوات، ومن عشر سنوات فما فوق، بالإضافة إلى فحول من أربع إلى ست سنوات، ومن سبع سنوات إلى تسع سنوات، ومن عشر سنوات فما فوق.

وأبانت اللجنة أن البطولة خاصة بالملاك السعوديين لإبراز إنتاجهم وبث روح التنافس بينهم لتحسين الإنتاج، تحت إشراف طاقم تحكيم عربي للتحكيم بقواعد منظمة الإيكاهو المعنية بعروض جمال الخيل العربية بالعالم.

وفي سياق متصل حظيت البطولة بمشاركة الأسر المنتجة الذين يقدمون منتجاتهم وأكلاتهم الشعبية، إلى جانب الفن التشكيلي من خلال معرض تشكيلي عن الخيل العربية.