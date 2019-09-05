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طالب أهالي حي بحرة المجاهدين بمكة المكرمة، شركة الكهرباء السعودية بإعادة التيار الكهربائي لحيّهم، بعد أن أدى قطع شجرة من قِبل البلدية لقطع التيار منذ صباح اليوم وحتى الآن.
وفي التفاصيل، قال الأهالي في شكواهم: نعاني في حي بحرة المجاهدين الواقع بمحافظة بحرة غربي مكة المكرمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 12 ساعة بسبب عدم التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء"؛ لافتين إلى أن الأمانة قامت بإزالة شجرة داخل الحي وسقطت على أسلاك الضغط العالي مما أدى إلى انقطاع التيار.
وأشار الأهالي إلى أن العناية الإلهية أنقذتهم من وقوع حريق بسبب سقوط الشجرة على أسلاك الضغط.
وناشدوا المسؤولين في شركة الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي لمنازلهم على وجه السرعة؛ حيث مضى عليهم دون كهرباء أكثر من 12 ساعة، محمّلين الأسباب إلى غياب التنسيق بين الجهتين.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 09:57 PM
الأهالي أرجعوا السبب لغياب التنسيق بين البلدية والشركة
طالب أهالي حي بحرة المجاهدين بمكة المكرمة، شركة الكهرباء السعودية بإعادة التيار الكهربائي لحيّهم، بعد أن أدى قطع شجرة من قِبل البلدية لقطع التيار منذ صباح اليوم وحتى الآن.
وفي التفاصيل، قال الأهالي في شكواهم: نعاني في حي بحرة المجاهدين الواقع بمحافظة بحرة غربي مكة المكرمة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أكثر من 12 ساعة بسبب عدم التنسيق بين أمانة العاصمة المقدسة وشركة الكهرباء"؛ لافتين إلى أن الأمانة قامت بإزالة شجرة داخل الحي وسقطت على أسلاك الضغط العالي مما أدى إلى انقطاع التيار.
وأشار الأهالي إلى أن العناية الإلهية أنقذتهم من وقوع حريق بسبب سقوط الشجرة على أسلاك الضغط.
وناشدوا المسؤولين في شركة الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي لمنازلهم على وجه السرعة؛ حيث مضى عليهم دون كهرباء أكثر من 12 ساعة، محمّلين الأسباب إلى غياب التنسيق بين الجهتين.
، إزالة شجرة يؤدي لقطع التيار الكهربائي عن بحرة المجاهدين بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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