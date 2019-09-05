، لاعبا المنتخب السعودي الخضراوي وأبو شليبي يقفزان في التصنيف العالمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قفز لاعبا زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي وعبدالعزيز أبوشليبي إلى المركز (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF) خلال شهر سبتمبر الحالي، كما احتل الخضراوي وأبوشليبي المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي، وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا .

ومن جهة أخرى قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد إن ما وصل له

اللاعبان في التصنيف هذا بفضل الله ومن ثم عمل متواصل من الجميع بالاتحاد، وهذه من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية على دعمه اللامحدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.