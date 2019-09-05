، قصة بطل بالحد الجنوبي.. ثأر لزميله الشهيد بقتل 5 عناصر من الميليشيا الإرهابية‎ ،

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سطر الجندي أول محمد مسفر آل فطيح، أحد أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي؛ أروع قصص التضحيات والوفاء للوطن ولزملائه المرابطين، وذلك بعد إصابة زميله واستشهاده في جبهة كتاف، وذلك إثر اشتباكات مع العدو على خط النار بالحد الجنوبي.
وفي التفاصيل: استطاع البطل مواجهة العدو، وقتل ٥ عناصر من الميليشيات الحوثية، ورغم إصابته استمر بمواجهتهم التي دامت ٨ ساعات، نصرةً للعقيدة ثم الوطن.
وتداول مغردون عبر "تويتر" وحالات الواتساب، قصة بطولة الجندي "آل فطيح"، التي اعتبروها مثالًا لشموخ مرابطي الحد الجنوبي في الدفاع عن الدين والوطن.
وأقامت أسرته حفلًا يليق به؛ تكريماً لعمله البطولي في محافظة يدمة.
قصة بطل بالحد الجنوبي.. ثأر لزميله الشهيد بقتل 5 عناصر من الميليشيا الإرهابيةبندر آل فطيح الخليج 365 2019-09-05
سطر الجندي أول محمد مسفر آل فطيح، أحد أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي؛ أروع قصص التضحيات والوفاء للوطن ولزملائه المرابطين، وذلك بعد إصابة زميله واستشهاده في جبهة كتاف، وذلك إثر اشتباكات مع العدو على خط النار بالحد الجنوبي.
وفي التفاصيل: استطاع البطل مواجهة العدو، وقتل ٥ عناصر من الميليشيات الحوثية، ورغم إصابته استمر بمواجهتهم التي دامت ٨ ساعات، نصرةً للعقيدة ثم الوطن.
وتداول مغردون عبر "تويتر" وحالات الواتساب، قصة بطولة الجندي "آل فطيح"، التي اعتبروها مثالًا لشموخ مرابطي الحد الجنوبي في الدفاع عن الدين والوطن.
وأقامت أسرته حفلًا يليق به؛ تكريماً لعمله البطولي في محافظة يدمة.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:15 PM
استمر في مواجهة العدو ٨ ساعات متواصلة رغم إصابته
سطر الجندي أول محمد مسفر آل فطيح، أحد أبطالنا البواسل في الحد الجنوبي؛ أروع قصص التضحيات والوفاء للوطن ولزملائه المرابطين، وذلك بعد إصابة زميله واستشهاده في جبهة كتاف، وذلك إثر اشتباكات مع العدو على خط النار بالحد الجنوبي.
وفي التفاصيل: استطاع البطل مواجهة العدو، وقتل ٥ عناصر من الميليشيات الحوثية، ورغم إصابته استمر بمواجهتهم التي دامت ٨ ساعات، نصرةً للعقيدة ثم الوطن.
وتداول مغردون عبر "تويتر" وحالات الواتساب، قصة بطولة الجندي "آل فطيح"، التي اعتبروها مثالًا لشموخ مرابطي الحد الجنوبي في الدفاع عن الدين والوطن.
وأقامت أسرته حفلًا يليق به؛ تكريماً لعمله البطولي في محافظة يدمة.
، قصة بطل بالحد الجنوبي.. ثأر لزميله الشهيد بقتل 5 عناصر من الميليشيا الإرهابية ،
المصدر : الخليج 365
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