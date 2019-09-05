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محمد بن مسعود - الدمام - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.
ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.
من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.
وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.
سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-05
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.
ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.
من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.
وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
08:55 PM
قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف اليوم، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية قبرص السيد نيكوس أناستاسياذيس.
ونقل السفير تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - له ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق.
من جهته، أعرب الرئيس عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولحكومة المملكة العربية السعودية، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين.
وعد افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في نيقوسيا خطوة مهمة في طريق تطوير العلاقات بين البلدين.
، سفير خادم الحرمين الشريفين يقدم أوراق اعتماده للرئيس القبرصي ،
المصدر : الخليج 365
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