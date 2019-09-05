محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة. وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام. "محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-05 صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة. وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام. Advertisements 05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441 08:43 PM صدر قرار مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بتكليف موسى محرق متحدثاً رسمياً للجامعة. وأعرب "محرق" عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على ثقته، مضيفاً أن الجامعة تستحق أن نبذل لها الجهد التام. ، "محرق" متحدثاً رسمياً لجامعة جازان ،

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