، المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون معرض الصحابة بجوار الحرم ،

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نظَّمت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية اليوم الخميس ممثلة باللجنة الثقافية زيارة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 41 لـــ "معرض الصحابة رضي الله عنهم"، الذي تنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير بجوار المسجد الحرام، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم للمشاركين.
وتفصيلاً، استمع المشاركون لشرح عن المعرض الذي يتناول سيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما يتناول عدداً من القصص لسير الصحابة رضوان الله عليهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، واطلعوا على مقتنيات المعرض، وما فيه من تراث للسنة النبوية الشريفة، وتعرّفوا على أهدافه ومحتواه.
ويضم المعرض (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي يراعي الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيراً لعدد من الصحابة تحت موضوع معين.
وأبدى المتسابقون إعجابهم بما شاهدوه من مآثر عطرة لسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وصحابته الكرام، معبرين عن عاطر شكرهم وجزيل امتنانهم لقيادة هذه البلاد المباركة على عنايتهم بكل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين.
المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون معرض الصحابة بجوار الحرمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-09-05
نظَّمت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية اليوم الخميس ممثلة باللجنة الثقافية زيارة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 41 لـــ "معرض الصحابة رضي الله عنهم"، الذي تنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير بجوار المسجد الحرام، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم للمشاركين.
وتفصيلاً، استمع المشاركون لشرح عن المعرض الذي يتناول سيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما يتناول عدداً من القصص لسير الصحابة رضوان الله عليهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، واطلعوا على مقتنيات المعرض، وما فيه من تراث للسنة النبوية الشريفة، وتعرّفوا على أهدافه ومحتواه.
ويضم المعرض (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي يراعي الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيراً لعدد من الصحابة تحت موضوع معين.
وأبدى المتسابقون إعجابهم بما شاهدوه من مآثر عطرة لسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وصحابته الكرام، معبرين عن عاطر شكرهم وجزيل امتنانهم لقيادة هذه البلاد المباركة على عنايتهم بكل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين.
05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
08:42 PM
يقام على مساحة 1600 م2 بجبل عمر.. ويضم مقتنيات من تراث السيرة النبوية
نظَّمت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية اليوم الخميس ممثلة باللجنة الثقافية زيارة للمشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بدورتها الـ 41 لـــ "معرض الصحابة رضي الله عنهم"، الذي تنظمه شركة سمايا الاستثمارية بالشراكة مع شركة جبل عمر للتطوير بجوار المسجد الحرام، وذلك ضمن البرامج الثقافية التي تقدمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم للمشاركين.
وتفصيلاً، استمع المشاركون لشرح عن المعرض الذي يتناول سيرة حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما يتناول عدداً من القصص لسير الصحابة رضوان الله عليهم في خيمة بمساحة (1600م2) في جبل عمر، واطلعوا على مقتنيات المعرض، وما فيه من تراث للسنة النبوية الشريفة، وتعرّفوا على أهدافه ومحتواه.
ويضم المعرض (10) قاعات، قسمت بشكل موضوعي يراعي الجوانب التاريخية في السرد، فكل واحدة منها تجمع سيراً لعدد من الصحابة تحت موضوع معين.
وأبدى المتسابقون إعجابهم بما شاهدوه من مآثر عطرة لسيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام وصحابته الكرام، معبرين عن عاطر شكرهم وجزيل امتنانهم لقيادة هذه البلاد المباركة على عنايتهم بكل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين.
، المشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يزورون معرض الصحابة بجوار الحرم ،
المصدر : الخليج 365
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