لماذا قرر تركي آل الشيخ إيقاف حسابات هيئة الترفيه في تويتر؟

دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (النشر الإلكتروني) وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية تركي آل الشيخ اليوم (الخميس) بشكل عاجل إيقاف حسابات الهيئة في «تويتر» مؤقتا، وذلك بسبب المحتوى الذي يقدمه الحساب. وقال رئيس الهيئة عبر حسابه في «تويتر»: لقد صبرت كثيراً على حسابات هيئة الترفيه وعيشها في السوشل ميديا. . أنا وأنا رئيس هيئة الترفيه المحتوى اللي يحطونه جابلي صداع. . لذلك اطلب منهم بشكل عاجل ايقاف الحسابين مؤقتاً وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الاحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ماوصلنا إليه. . . Advertisements !". شاهد أيضاً من Dailymotion : أفضل 8 هدّافين في تاريخ دوري الأبطال إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO

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