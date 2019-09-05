مشاهدة مباراة منتخب السعودية ومالي بث مباشر اليوم

انطلقت مباراة منتخب السعودية ومالي بث مباشر اليوم الخميس 5/9/2019 على استاد الأمير محمد بن فهد في مواجهة ودية في اطار استعدادات الأخضر السعودي لاختباراته المقبلة.

وتنطلق مباراة السعودية ومالي اليوم بث مباشر في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة و القدس ، الخامسة بتوقيت غرينتش، حيث يسعى المنتخب السعودي لتقديم أداء جيد واختبار أداء وقدرة لاعبيه وتحديد مواطن القوة والضعف.

وستنقل مباراة السعودية ومالي الودية اليوم عبر قناة السعودية الرياضية، وسننقلها لكم متابعينا الكرام هنا بث مباشر دون تقطيع عبر وكالة سوا الاخبارية.

يذكر أن منتخب السعودية يقع في المجموعة الرابعة في تصفيات مونديال كاس العالم 2022 بجانب منتخبات سنغافورة واليمن وأوزبكستان وفلسطين، حيث ترجح التوقعات لحصده صدارة المجموعة.